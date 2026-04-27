クールビューティーなポーカー女子が見せた、悔しさ混じりの笑顔。思わぬ大物手に、思わず本音が漏れた。

【映像】元ミスコン美女、負けて飛び出た“今日イチ”笑顔

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。“プレミア顔面偏差値”こと廣井佑果子が、相手のレア役に思わず笑みをこぼす場面があった。

第1回から今大会に出場している廣井佑果子。ここではクラブとハートの「A4」で参戦した。相手はインフルエンサー兼ポーカー女子の谷口彩菜。谷口はダイヤとクラブの「73」。比較的弱い手だが、フロップでダイヤの「3」、スペードの「7」、ハートの「6」が並ぶと形勢が逆転。ツーペアが完成し、勝負局面となった。600点のベットを打った谷口。廣井も迷わずコールした。

ターンはハートの「3」で、谷口にフルハウスが完成。実況のテツヤ氏は「お忍びフルハウスといった感じ。これはなかなか見えないがどうだ！？」と、廣井のリアクションに注目した。リバーはスペードの「4」。廣井にもツーペアができると、谷口はチラリと相手の様子をうかがいながら2000点をベットし、廣井もコール。開かれた谷口の手を見た廣井は「つよっ！」と呟き、白い歯をのぞかせた。

これにテツヤ氏は「ここで今日イチの廣井さんの笑顔が飛び出しました」と伝え、解説のAmuも「ちょっと笑っちゃうくらい強いですよね」と共感。予想以上の大物手を前にした素直なリアクションに、視聴者も「フルまでいったw」「彩菜すごい」「今日イチの笑顔」と反響の声を寄せていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）