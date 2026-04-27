・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９４．４０ドル（－１．４５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７４０．９ドル（＋１６．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６３８．３セント（＋９１．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６０８．２５セント（－２．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５５．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１６３．７５セント（＋４．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３７９．０６（－２．７８）

出所：MINKABU PRESS