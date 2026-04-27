２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９ドル安 ナスダック反発しインテル大幅高 ２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９ドル安 ナスダック反発しインテル大幅高

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２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比７９．６１ドル安の４万９２３０．７１ドルと続落した。主力株の一角に持ち高調整目的の売りが出てＮＹダウを押し下げたものの、半導体関連などハイテク株は堅調に推移した。決算発表を行ったインテル＜INTC＞が大幅高となり、全体相場を支援した。



メルク＜MRK＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞が冴えない展開。ボイド・ゲーミング＜BYD＞が売られ、コーセラ＜COUR＞が急落した。一方、セールスフォース＜CRM＞が堅調。プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞が値を上げ、エドワーズライフサイエンス＜EW＞が高い。



ナスダック総合株価指数は３９８．０９ポイント高の２万４８３６．５９と反発した。マイクロソフト＜MSFT＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、エヌビディア＜NVDA＞が買われ、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞が急伸。メタ・プラットフォームズ＜META＞が株価水準を切り上げ、マックスリニア＜MXL＞が値を飛ばした。半面、アップル＜AAPL＞が軟調。チャーター・コミュニケーションズ＜CHTR＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS