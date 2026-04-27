開催：2026.4.27

会場：エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥ

結果：[Dバックス] 12 - 7 [パドレス]

MLBの試合が27日に行われ、エスタディオ・アルフレド・アルプ・エルゥでDバックスとパドレスが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。

2回表、8番 ルイス・カンプサノ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 ARI 0-1 SD

3回表、4番 マニー・マチャド 初球を打ってセンターへのツーランホームランでパドレス得点 ARI 0-3 SD

5回表、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでパドレス得点 ARI 0-6 SD

5回裏、6番 ホセ・フェルナンデス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 1-6 SD

6回表、8番 ルイス・カンプサノ 初球を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 ARI 1-7 SD

6回裏、1番 イルデマロ・バルガス 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでDバックス得点 ARI 2-7 SD

7回裏、9番 ティム・タワ 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでDバックス得点 ARI 6-7 SD、4番 ルルデス・グリエル 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 8-7 SD

8回裏、1番 イルデマロ・バルガス 6球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 11-7 SD、2番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 12-7 SD

試合は12対7でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのライアン・トンプソンで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はパドレスのブラッグリー・ロドリゲスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 08:16:21 更新