「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）

鋭い打球が二遊間を抜けていく。今季初のベンチスタートとなった広島・佐々木泰内野手が、１３打席ぶりの安打をマーク。「フィールドに立ってる感じとはまた別の気持ちの中で、しっかりいい準備ができた。いいヒットが出たのでよかったです」と、完封負けの中で数少ない明るい材料となった。

１点を追う八回１死。好投の栗林に代わって代打で起用された。カウント２−１から桐敷の１４８キロを捉えると打球は中前へ。２２日・ヤクルト戦（マツダ）の第１打席で二塁打を放って以来の安打を記録した。

２５日の試合で４打数無安打に終わり、打率は・１７９まで下降。一夜明け、今季２２試合目で初めてスタメンを外れるも、１打席勝負で快音を響かせた。新井監督は「内容自体は上がってきている」と打席の内容を評価。さらなる復調に期待を寄せた。

練習開始直後にはバットを２本持ってブルペンへ。体の開きが早くなる癖を修正するため、指揮官と新井打撃コーチから助言を受けながら、みっちりバットを振り込んだ。「なんとなくイメージはつかめた。あとは継続してやれれば」と上昇の兆しは見えつつある。

チームは直近６試合で４度目の完封負け。貧打が深刻な状況を打ち破る選手の出現が待たれる。「苦しい時に１本出せるのがレギュラー。１打席１打席で結果を出しにいくだけです」と佐々木。勝利に直結する一打で、苦しい現状を打破する。