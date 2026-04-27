恋の駆け引き。上手な女性と、逆効果になる女性の“違い”とは
連絡を遅らせたり、あえて距離を取ったり。恋をすると駆け引きを意識する人は少なくないですが、やり方を間違えると逆効果になります。その違いを生み出すのが“タイミングと理由”です。
“理由もなく引き”をしていない
駆け引きを意識して急に連絡を減らしたり、距離を取っていませんか？理由が見えないまま変化すると、男性は「俺に興味がなくなったのかも」と判断するでしょう。駆け引きが効く女性は無謀に引きません。どちらかが忙しいときは自然に連絡を減らすなど、日常の流れの中で変化をつくっています。
“やりすぎて距離を空けて”いない
駆け引きを仕掛ける際、引くことを意識しすぎて連絡を控えすぎていませんか？間が空きすぎると、そのまま関係が薄れてしまうもの。駆け引き上手な女性は、引きすぎません。やり取りが途切れそうなタイミングで、自分から短く連絡を入れています。そのバランス感覚がポイントです。
“男性の反応を見て”調整できている
駆け引きを仕掛ける際、自分のルールだけで動いていませんか？駆け引きが逆効果になる女性は、機械的に「返信を何日あける」と決めて動く傾向があります。一方で、駆け引き上手な女性は男性の返信ペースや温度を観察しているもの。適宜調整することで、無理のない距離感を保つのです。
駆け引きは相手の男性とのバランスが鍵。理由のない引き、やりすぎ、固定ルールといったズレは関係を止める原因になるので注意してくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
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