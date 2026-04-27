ほっそり見えない原因は“骨盤”かも？細見え印象をつくる簡単ストレッチ習慣
食事や運動を見直しているのに、なぜか見た目が変わらない。そんなとき考えられるのは“骨盤まわりの硬さ”が影響している可能性です。今回紹介するのは、背骨と骨盤を同時にゆるめる【ツイストヒップストレッチ】。中臀筋や脊柱起立筋にアプローチしながら姿勢の土台を整え、すっきりとしたシルエットへ導きます。
【STEP１】脚を組んで姿勢を整える
床に座り、片脚をもう一方の脚の外側にクロスするようにセットします。骨盤を立て、背筋を上へ引き上げる意識を持ちましょう。ここで体が丸まると効果が出にくくなるため、まずは“縦に伸びる姿勢”をつくることが大切です。
【STEP２】ひざを引き寄せてキープ
▶効かせるコツ
“強く引き寄せる”よりも、“姿勢をキープする”ことを優先してください。骨盤が寝てしまうと狙った筋肉に効きにくくなります。また、背筋を引き上げながら呼吸を続けることで、深部までしっかりアプローチしましょう。
体型を変える近道は“体の状態を整えること”。骨盤と背骨の動きがスムーズになるだけで、立ち姿やシルエットは自然と変わっていきます。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
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