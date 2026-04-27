ユニバーサルでワンピース、何が？“サンジのレストラン”が現実に

アメリカ・ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで、思わず二度見してしまう光景が登場しています。人気アニメ『ONE PIECE（ワンピース）』に登場する料理人サンジの世界観が、現実のレストランとして再現され、話題を集めています。

サンジの“ギャレー”がそのまま出現

今回登場したのは、その名も「Sanji’s Galley（サンジのギャレー）」。海賊船のキッチンを意味する“ギャレー”をテーマに、建物の外観から装飾までワンピース仕様に一新されています。

入口にはサンジのロゴが掲げられ、店頭にはルフィやチョッパー、フランキーといったキャラクターとともに、ボリューム満点のフードビジュアルが並ぶなど、まるで作品の中に入り込んだかのような世界観に。

“ワンピ飯”が現実に

サンジといえば作中でも腕利きの料理人として知られる存在。その設定を活かし、提供されるメニューも“サンジが作りそうな料理”を意識した内容になっているのが特徴です。見た目のインパクトはもちろん、作品の世界観を食で体験できる点も魅力となっています。

海外限定の特別イベント

このレストランは、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドで開催されている期間限定イベント「Universal Fan Fest Nights」の一環として登場。ワンピースのショーやグリーティングとあわせて楽しめる、特別な体験として展開されています。

日本でも人気の高いワンピースですが、こうした本格的な世界観再現が海外パークで実現している点は見逃せません。ファンにとっては、一度は訪れてみたくなるスポットといえそうです。