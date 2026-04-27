◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、１２位で出た山下美夢有（花王）は３バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７４と落とし、通算３アンダーの２１位で終えた。

２つ落として迎えた１５番パー３。グリーン左からのアプローチが傾斜で下って戻ってくるミスが２度続き、５メートル強のパットを沈めてダブルボギーをたたいた。それでも、１６番で約５メートル、１７番で約８メートルをねじ込んで２連続バーディー。１８番も約１５メートルのバーディーパットがカップをかすめてパーで締め「あの３ホールは長いパットが決まってくれて良かった」とかみしめた。

一方で、昨年のＡＩＧ全英女子オープンに続くメジャー２連勝を目指した大会で上位に食い込めなかった。「４日間通してバーディーが少なかった。距離が長いセッティングでもしっかりマネジメントして、もう少しバーディーをたくさん取れるようなゴルフをできるようにしていきたい」と前を向いた。

次戦は２週後のみずほアメリカズオープン（５月７〜１０日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ）に出場する。「去年も寒かったので、体調管理していい状態で、この１週間は体を休めてコンディションを整えて、また再来週から頑張りたい」と語った。