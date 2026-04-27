歌手のザラ・ラーソン(28)が、自身のブランドMain Roseから新たなスイムウェア・コレクションを発表した。新作はビキニを中心に、取り外し可能な4つのチャームが付いたデザインが特徴となっている。



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ザラは米ヴォーグ誌の取材に対し、スイムウェア展開について、次のように語っている。「もう、100％しっくりくるの」「今の私にとって、夏は性格の一部であり、ブランドの一部。スイムウェアは夏の究極の定番よ」「色や柄でも思い切り楽しんだわ。本当にセクシーな気分になってほしい。自由を感じて、海に飛び込んで、楽しめるものにしたかったの」



スウェーデンのストックホルム近郊で生まれ育ったザラにとって、海は特別な存在だという。「数日休みがあったら、必ず水辺に行くわ」「『ミッドナイト・サン』(昨年9月にリリースされた5作目のスタジオ・アルバム)は、太陽が沈まないスウェーデンの夏へのラブレターだったの」「オフの日はストックホルムにいるのが大好き。街は水に囲まれているから」と話している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）