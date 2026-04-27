高速でわざわざ食べに行きたい一皿はこれ！「第2回 NEXCO東日本ハイウェイめし甲子園」2連覇を果たした“ハイウェイめし王者”の実力とは？

週末のドライブで、いまや外せない楽しみとなったサービスエリアグルメ。その“頂点”を決める人気企画、「第2回 NEXCO東日本 ハイウェイめし甲子園」の結果が発表された。今年1月から東日本エリアで行われたこの企画には、各地のサービスエリア・パーキングエリアから選び抜かれた14品がエントリー。一般ユーザーによる投票は2万2673票にのぼり、その関心の高さを物語っている。ここではその1位となったメニューが何かを紹介しよう。

文：ベストカーWeb編集部、写真：NEXCO東日本、ネクスコ東日本エリアトラクト

王者は友部SA（上り）で堂々の2連覇達成！

「2代目ハイウェイめし」決勝進出メニューは14品

その頂点に立ったのは、常磐自動車道・友部サービスエリア（上り線）の一皿で、「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜 THANK YOU SO MUCH cholo」（1500円）。獲得票数は2259票。前回大会（2024年）に続き、見事2連覇を達成した。

今回、ナンバーワンに輝いたメニューを試食するアンバサダーのはっしー（橋本陽）さん（写真左）

前回は、常陸牛ローストビーフ丼やつくば美豚などを盛り込んだミニ丼セット「Ibaraki〜杜の詩 いゃ！どうも」が話題を集めたが、今回もその勢いは衰えず。名実ともに“東日本最強のハイウェイめし”としての地位を確立した形だ。

“旅するように味わう”贅沢な一皿

ナンバーワンに輝いたメニューの調理担当者は実際に調理工程を披露

このメニューの魅力は、単なるボリュームや豪華さにとどまらない。コンセプトは、茨城の食材を少しずつ楽しめる“旅する一皿”。実際に食べた人からは、「彩りが良く、見た目から豪華で楽しめた」「卵や自然薯、お吸い物で味変ができて最後まで飽きない」「いろいろな茨城の味を少しずつ楽しめる」といった声が寄せられている。

特に印象的なのは、味の変化を楽しめる構成。ひと口ごとに印象が変わり、最後まで満足感が続く。“サービスエリアの食事”という枠を軽々と超えた完成度だ。

東武食品サービスの「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜THANK YOU SO MUCH cholo」調理シーン

優勝：茨城県代表 常磐道 友部SA（上り） 東武食品サービス「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜THANK YOU SO MUCH cholo」（1500円）

友部SA（上り）「夢の茨城旅行〜お守りはmikittyのサイン〜THANK YOU SO MUCH cholo」（1500円）

準優勝：福島県代表 常磐道 四倉PA（上下）エイブル「海鮮ミックスフライ定食」（1480円）

四倉PA（上下）「海鮮ミックスフライ定食」（1480円）

第3位：埼玉県代表 東北道 蓮田SA（下り線）ジャパンフードマネジメント「カレボナーラまぜうどん」（1000円）

蓮田SA（下り線）「カレボナーラまぜうどん」（1000円）

SAは“地域のショーウィンドウ”へ

NEXCO東日本では、サービスエリア・パーキングエリアを地域の食材や文化を発信する場＝ショーウィンドウと位置づけている。今回の企画はまさにその象徴。各地の魅力が、一皿に凝縮されているからこそ、多くの支持を集めたのだろう。

8月末まで「ハイウェイめし感謝祭」も開催！

さらに見逃せないのが、4月24日から8月末まで開催される「ハイウェイめし感謝祭」。対象メニューを注文すると抽選券が配布され、最大で2000円分のデジタル買い物券が当たるチャンスも用意されている。対象は、NEXCO東日本管内の132カ所のSA・PA。グルメを楽しみながら、ちょっとした運試しもできるのがうれしい。

〇『ハイウェイめし感謝祭』 概要

1.開催期間 2026年4月24日（金）〜8月31日（月）まで

2.参加方法 「2代目ハイウェイめし」を注文のユーザーに抽選券を配布。抽選券の二次元コードから応募ページへ進む。抽選で8000名に「2代目ハイウェイめし」を食べたSA・PAのショッピングコーナーで利用可能な2000円もしくは200円のデジタル買物券がその場で当たる。

3.対象のSA・PA 「ハイウェイめし」を販売するNEXCO東日本管内のSA・PA 132ヵ所。ハイウェイめし感謝祭の公式サイトが4月下旬にオープンするので詳細はそちらでチェックしてほしい。

遠出の途中に立ち寄る場所だったサービスエリアは、いまやそれ自体が目的地になりつつある。なかでも今回の王者・友部SA（上り）は、“わざわざ食べに行く価値がある”と胸を張って言える存在だ。次の休日は、美味しい一皿を理由にクルマを走らせてみよう。

なお、高速道路のグルメについてもっと知りたい方は『高速道路＆サービスエリア・パーキングエリアガイド2026-2027年最新版』をご覧になってほしい。

【画像】高速道路で一番旨いメシが決定！！ 「第2回 NEXCO東日本ハイウェイめし甲子園」の王座に輝いたのは？（7枚）