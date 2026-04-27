月曜日の朝、待望の一発に歓喜　大谷翔平、60打席ぶりの6号アーチ「やっぱりみんな待ってたんだねーー」「久々にキター！」

大谷が12試合ぶりの6号ソロを放った(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間4月26日、本拠地でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第4打席で12試合ぶり&60打席ぶりとなる6号ソロを放った。3打数3安打1打点1四球で、チームは6−0で勝利した。

【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェック

7回の第4打席、左腕ホビー・ミルナーのシンカーを捉え、飛距離382フィート（約116.4メートル）、打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、角度28度で左中間席へ放り込み、本拠地のファンは大盛り上がりを見せた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ショウヘイ・オオタニのノーアーチがついに止まった」と綴ると、ドジャースはカード勝ち越しに向けて着実に歩みを進めている」と記した。

SNS上のファンからは「久々にキター！」「俺たちの大谷翔平が帰ってきた」「やっぱりみんな待ってたんだねーー」「大谷翔平なぜインローを逆方向にスタンドまでもっていくんだ意味がわからない」「久しぶりのおはようございます大谷翔平さん」といったコメントが寄せられ、日本は月曜日の朝だが、待望の一発に歓喜の声が続々と集まった。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]