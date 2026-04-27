【女性288人が選ぶ】春に行きたい「愛媛県の旅行先」ランキング！ 2位「タオル美術館」、1位は？【2026年調査】
春の柔らかな日差しに包まれるこの時期は、色とりどりの花々やSNS映えする絶景を求めて旅に出たくなるものです。トレンドに敏感な女性たちが「今こそ訪れたい」と注目している、とっておきのスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「愛媛県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「有名だしお土産選びとかも楽しそうだから」（30代女性／福島県）、「タオル美術館はタオルという身近なものをアートとして楽しめる点に惹かれました」（20代女性／東京都）、「食事やお茶も楽しめるから」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
回答者からは「道後温泉は日本最古の温泉のひとつとして有名で、夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台としても知られています。レトロな建物と温泉街の雰囲気が春の旅にぴったりだと思います。北海道から訪れると、四国の温暖な気候と歴史情緒あふれる温泉街の雰囲気が新鮮で、ゆっくり疲れを癒しながら観光を楽しみたいです」（30代女性／北海道）、「歴史ある温泉街で、春の穏やかな気候の中でゆっくりと過ごせるので」（50代女性／愛知県）、「春の道後温泉もとても癒されます。浴衣と羽織で気軽に出かけられ、道後温泉の情緒にどっぷり浸れるのではないかと思います」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女288人を対象に、旅行に関するアンケートを実施しました。その中から、【女性限定】春に行きたいと思う「愛媛県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：タオル美術館／50票タオルの産地・今治市にある世界でも珍しいタオルの美術館。広大なヨーロピアンガーデンは春になると四季折々の花々が咲き誇り、フォトスポットとしても人気です。アートなタオル展示やショッピングも充実しており、女子旅にもおすすめのスポットです。
回答者からは「有名だしお土産選びとかも楽しそうだから」（30代女性／福島県）、「タオル美術館はタオルという身近なものをアートとして楽しめる点に惹かれました」（20代女性／東京都）、「食事やお茶も楽しめるから」（30代女性／神奈川県）といったコメントがありました。
1位：道後温泉／172票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、日本最古といわれる道後温泉。歴史を感じる道後温泉本館を中心に、足湯巡りやハイカラ通りの散策が楽しめます。春は近くの道後公園の桜も美しく、湯上がりの涼み歩きには最高のシチュエーションが整っています。
回答者からは「道後温泉は日本最古の温泉のひとつとして有名で、夏目漱石の『坊っちゃん』の舞台としても知られています。レトロな建物と温泉街の雰囲気が春の旅にぴったりだと思います。北海道から訪れると、四国の温暖な気候と歴史情緒あふれる温泉街の雰囲気が新鮮で、ゆっくり疲れを癒しながら観光を楽しみたいです」（30代女性／北海道）、「歴史ある温泉街で、春の穏やかな気候の中でゆっくりと過ごせるので」（50代女性／愛知県）、「春の道後温泉もとても癒されます。浴衣と羽織で気軽に出かけられ、道後温泉の情緒にどっぷり浸れるのではないかと思います」（30代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)