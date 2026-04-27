日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新番付を発表した。

春場所は１２勝３敗で３度目の優勝を果たした霧島（音羽山）が１２場所ぶりに大関に復帰した。平幕陥落後の復帰は現行制度が始まった１９６９年７月場所以降では１９７７年３月場所の魁傑、２０２１年５月場所の照ノ富士以来３人目。

春場所７勝８敗の安青錦は自身初のかど番。大関で優勝し、綱とりから翌々場所でかど番となるのは２５年３月場所の琴桜以来。新大関優勝からの翌々場所かど番は、史上初めて。

〈大相撲夏場所番付 幕内番付〉東 西

【横綱】豊昇龍 大の里

【大関】琴桜 安青錦

霧島

【関脇】熱海富士 琴勝峰

【小結】若隆景 高安

【前頭１】藤ノ川 隆の勝

【前頭２】義ノ富士 一山本

【前頭３】平戸海 王鵬

【前頭４】大栄翔 豪ノ山

【前頭５】若元春 正代

【前頭６】美ノ海 藤青雲

【前頭７】千代翔馬 朝紅龍

【前頭８】欧勝馬 朝白龍

【前頭９】阿炎 錦富士

【前頭１０】朝乃山 伯乃富士

【前頭１１】宇良 金峰山

【前頭１２】獅司 時疾風

【前頭１３】琴栄峰 玉鷲

【前頭１４】御嶽海 狼雅

【前頭１５】翔猿 欧勝海

【前頭１６】若ノ勝 竜電

【前頭１７】藤凌駕