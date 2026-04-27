Her lip to BEAUTY×ファミリーマート限定♡持ち歩ける香りボディミスト登場

毎日にさりげなく香りを添えたい、そんな気分にぴったりの新アイテムが登場♡Her lip to BEAUTYから、人気フレグランスを気軽に楽しめるボディミストが誕生しました。ファミリーマートとの初コラボで、全国約8,500店舗にて順次発売。持ち運びやすく、いつでもどこでも自分らしい香りを纏える、今注目のビューティーアイテムです。

人気の香りが手軽に楽しめる

今回登場する「BODY MIST」は、ブランドを代表する3つの香りをラインナップ。容量は45ml、価格は1,705円（税込）と手に取りやすいのも魅力です。

「NUDE PEARL」はティーローズとキャラメルの甘さにスパイスを効かせたフローラルアンバー。

「ROSE BLANCHE」は3種のローズとラベンダーが重なる華やかなフローラルムスク。

「EARLY MORNING」はミュゲとサボンが優しく広がるホワイトフローラル。

それぞれ異なる魅力を持ち、気分やシーンに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

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香りと一緒にうるおいケア

ボディミストには、加水分解シルク・加水分解コラーゲン・ヒアルロン酸Naの3種の美容成分を配合。香りを楽しみながら、肌にしっとりとうるおいを与えてくれます。

軽やかなミストタイプでベタつきにくく、外出先でのリフレッシュや乾燥対策にもぴったり。日常に自然と溶け込む使い心地で、さりげなく美しさを引き出します。

持ち歩きたくなるコンパクト設計

バッグにすっと収まる45mlサイズで、持ち運びにも便利。仕事の合間やお出かけ先、気分を切り替えたい瞬間にも手軽に使えます。

全国のファミリーマートで順次発売されるため、思い立ったときにすぐ手に入るのも魅力。忙しい毎日でも、香りで自分を整える習慣を取り入れられます。

香りで叶える、私らしい毎日

ふとした瞬間に香りを纏うことで、気分まで軽やかに整うもの。Her lip to BEAUTYのボディミストは、そんな日常の小さな幸せを叶えてくれる存在です♡

お気に入りの香りを見つけて、自分らしいリラックスタイムを楽しんでみてください。数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックを♪