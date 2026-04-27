＜義妹、DNA鑑定を要求＞夫が事故で入退院を繰り返す⇒まさかの事態に…ショック！【第3話まんが】
私（リエ）は、夫のヤスタカと夫婦2人で暮らしています。義両親はすでに他界。現在、義実家にはシングルマザーの義妹ヒナちゃんが子どもたちと住んでいます。私たち夫婦には、子どもがいません。欲しくなったらそのとき考えようと思っていたのです。しかし周囲は当たり前のように妊娠を期待してきます。そのため私たちは「これ以上聞いてこないでほしい」という雰囲気を出すことにしました。「子どもができにくい体質」だと思われることにしたのです。
何度か短期の入退院を繰り返しながら、夫のケガは順調に快方に向かっていました。しかし夫は入院中に感染症にかかってしまいます。そして入院したまま亡くなってしまったのです。私はいったい何が起きたのか分かりませんでした。
ついこの間まで、一緒に話をして感情を共有して、手を繋いで、抱き合っていたのに……。夫の遺影を見つめながら悲しみに暮れる私に、ヒナちゃんが寄り添ってくれました。私たちはとても大切で大きな存在を失ってしまったのです。
夫の死は突然でした。仕事中にした大ケガは、時間はかかりましたが確実に快方に向かっていました。それなのにまさか、感染症が原因で命を落とすことになってしまうとは……。
夫の葬儀でも突然の出来事に心がついていきません。「夫がいなくなった」という事実を突き付けられ、私は悲しみのどん底にいました。そんな私の背中をさすってくれたヒナちゃん。大切な人を亡くしてしまったことを分かち合うように、私たちは声を上げて泣きました。泣いて、泣いて、涙がまだ乾かないうちに……。私は身体の変化に気が付いたのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
何度か短期の入退院を繰り返しながら、夫のケガは順調に快方に向かっていました。しかし夫は入院中に感染症にかかってしまいます。そして入院したまま亡くなってしまったのです。私はいったい何が起きたのか分かりませんでした。
ついこの間まで、一緒に話をして感情を共有して、手を繋いで、抱き合っていたのに……。夫の遺影を見つめながら悲しみに暮れる私に、ヒナちゃんが寄り添ってくれました。私たちはとても大切で大きな存在を失ってしまったのです。
夫の死は突然でした。仕事中にした大ケガは、時間はかかりましたが確実に快方に向かっていました。それなのにまさか、感染症が原因で命を落とすことになってしまうとは……。
夫の葬儀でも突然の出来事に心がついていきません。「夫がいなくなった」という事実を突き付けられ、私は悲しみのどん底にいました。そんな私の背中をさすってくれたヒナちゃん。大切な人を亡くしてしまったことを分かち合うように、私たちは声を上げて泣きました。泣いて、泣いて、涙がまだ乾かないうちに……。私は身体の変化に気が付いたのです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子