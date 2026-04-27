伝統は新コースでも継承！ ネリー・コルダが姉、甥っ子らとともに“歓喜の池ダイブ”
＜シェブロン選手権 最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞2024年に続く大会2勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が、新たにコースに設置された“勝者の池”へダイブした。
【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！
今大会は、優勝者が18番グリーン脇の池に飛び込むのが伝統。1988年、カリフォルニア州ランチョミラージュのミッションヒルズで開催された大会で、エイミー・オルコット（米国）が優勝の喜びのあまり飛び込んだのがきっかけだ。以降、その池は“ポピーズポンド”の愛称で親しまれ、23年に開催コースがテキサス州ヒューストンのザ・クラブatカールトンウッズに移ってからも伝統として継承された。今年からコースが変わったが、もともと池がなかった18番グリーン脇に7メートル×4メートル四方、深さ4フィート（約1.2メートル）で“急造”した。優勝を決めたネリーはアテスト（スコア提出）を終えると、グリーンへ戻り、姉のジェシカ・コルダとその息子、キャディ、トレーナーらと一緒に池の方へ。靴を脱ぐと、そのまま豪快にダイブした。ネリーは、ザ・クラブatカールトンウッズの池にも飛び込んでいるが、膝を抱え込むポーズは、その時と同じ。驚いて泣いてしまった甥っ子を笑顔で抱きかかえるなど、和やかなシーンが印象的だった。池からあがると、こちらも“勝者の証”白のバスローブを着用し表彰式へ。インタビューでは「短いパットを外してもメジャーで勝てることを伝えたかった。家族、姉、キャディなども支えてくれた」など、よろこびを語った。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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