◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権最終日（2026年4月26日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

5打差の単独首位で出たネリー・コルダ（27＝米国）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算18アンダーで初日からの首位を守り完全優勝を飾った。24年以来2度目の大会制覇でツアー17勝目、メジャー3勝目を挙げ、優勝賞金135万ドル（約2億1600万円）を獲得した。

圧倒的な強さを見せつけ、2年ぶりの大会制覇を達成したコルダは、18番グリーン脇に造られた深さ1メートル20の特設プールに飛び込んだ。

伝統のダイブを終え濡れたウエアのまま白いバスローブを羽織り表彰式に出席し、「ダイナショア・トロフィー」を抱いたコルダは「満足している。メンタル的には一番大変な週末だった。家族、キャディーら支えてくれたみんなに感謝したい」と喜びの言葉を口にした。

勝因を聞かれると「ゲームプランをしっかり持って、それを最後までやり抜くこと。外からの雑音に流されないように自分の世界に集中してプレーした」と話した。