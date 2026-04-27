タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が27日までに自身のインスタグラムを更新。“平成ギャル・コーデ”を披露した。

「平成ギャルな衣装 似合ってる？」とつづり、ハッシュタグで「平成ギャル」「gal」「パンツコーデ」「ギャルコーデ」「ハーフアップ」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「カッコイイ」「とても似合ってるよん」「めちゃくちゃ似合ってて可愛いすぎます」「超カワイイ」「ギャル最高」「ワイルドかわいい」「新鮮で可愛い」「超素敵」などの声が寄せられている。

水瀬は、2019年にレースクイーンデビュー。20年からスーパーGT、スーパー耐久に参戦する「D'station Racing」と応援する「D’stationフレッシュエンジェルズ」として活動し、2024年に「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W60・H87。血液型B。趣味は食べ歩き、特技は食べること。

自称「食いしん坊」で、テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」に出演した経験あり。