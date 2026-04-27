ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > けが人や建物への被害は現時点でなし 総務省消防庁 27日午… けが人や建物への被害は現時点でなし 総務省消防庁 27日午前6時45分現在【北海道で震度5強】 けが人や建物への被害は現時点でなし 総務省消防庁 27日午前6時45分現在【北海道で震度5強】 2026年4月27日 8時10分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 総務省消防庁によりますと、北海道で震度5強を観測した地震の影響で、きょう（27日）午前6時45分現在、けが人や建物の被害については、現時点でないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 満員電車 “クレカ持っているだけ”でデータ盗まれる？不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） ネジ, 思いやり, リペア工事, 老人ホーム, 静岡, 老後, 介護タクシー, デイサービス, 鎌倉, 神奈川