「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）

大谷翔平が七回に１２試合ぶり６０打席ぶり６号ソロ放った。

七回無死。左腕・ミルナーの初球を内角低めのシンカーを捉えて左中間へ運んだ。

試合後は「きのう当たりからちょっとずつよくなっているかなとは思うので。もう少し我慢しながら改善したいなと思っています」と話した。

一番の違いを問われると「やっぱり構えが一番だなとは思っているので、それが全ての始まりですし、そこが整えばもう少し打席は送れるなと思っています」とした。

さらに「もっともっといい点の取り方できると思うので。ピッチャー陣も素晴らしいし、今のところいい試合が多いなと思っています」と話した。

大谷はこの試合「１番・ＤＨ」で先発。今季初対戦となったカブス先発の今永に対して、フルカウントから四球を選ぶ。１死後、ヘルナンデスの２球目にスタートを切り、今季３個目の盗塁に成功。さらに捕手の悪送球が絡んで三塁へ進んだ。さらにパヘスの右犠飛で先制を踏んだ。

ドジャースはさらに２死二、三塁としてロハスの左越え適時二塁打で２点を追加して３−０とした。

大谷は二回２死でもカウント１−１から外角スライダーを右前打。五回は１ボールからスライダーを捉えて右翼線へ運んで二塁打として７試合ぶりのマルチ安打を記録した。