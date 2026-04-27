見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第21話が27日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、看護婦養成所に一期生として集まったのは、りん（見上愛）・直美（上坂樹里）に加え、多江（生田絵梨花）、喜代（菊池亜希子）、ゆき（中井友望）、しのぶ（木越明）、トメ（原嶋凛）の7人。年齢も個性も異なる7人の寮生活が始まるが…。

早くも生徒間で火花が散り、ネットも反応した。

Xには「梅岡女学校が看護学校」「朝ドラお馴染みの学校！」「直美さんの髪型素敵」「伊勢志摩さん！」「今日から新キャラ続々」「いくちゃんきた！」「堂々としてるので先生と見間違われる直美w」「校長、直美ちゃんの髪型が

気になって仕方ない」「多江さんツンとしてますね〜」「男前、直美ちゃん…」「大部屋なのね」「看護婦養成所の入学式に看護婦の先生が来ない」「医者一家なのね」「絵梨花様、クセが強そう」「いろんな人がいる」「生田さん演じる、玉田多江さん自己紹介キタ−」「ひたすら、トラブルいざこざの連続になりそうw」「直美ちゃんと絵梨花ちゃん

最初から火花バチバチだ」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。