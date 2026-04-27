シャイトープ、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマ「リフレイン」のMusic Videoを公開！

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シャイトープが、最新曲「リフレイン」のMusic Videoを公開した。

「リフレイン」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマとして書き下ろされた楽曲で、大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む。3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる楽曲。

Music Videoは、海辺に佇む少女とシャイトープの演奏シーンが重なり合い、繰り返される出逢いを思わせる情景の中で、触れられない存在の美しさを、白昼夢のように淡くやわらかな映像で描いた作品に仕上がっている。監督は映像ディレクターの大久保拓朗が務めた。

「リフレイン」は現在先行配信中で、5月13日にCDリリース。シングルは通常盤と期間生産限定盤の2形態で発売される。期間生産限定盤はTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』の描き下ろしイラストを使用したデジパック仕様となっており、ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが付属する。さらに各形態の初回仕様には、2026年9月5日(土)に豊洲PITにて開催される「shytaupe ONEMAN LIVE 2026」のチケット先行応募チラシが封入される。公演の詳細はオフィシャルサイトにて。

●リリース情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマ

シャイトープ

「リフレイン」

作詞・作曲：佐々木想 編曲：花井諒、シャイトープ

「リフレイン」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/JyxO8x

シングル

「リフレイン」

2026年5月13日発売

CD予約はこちら

https://erj.lnk.to/U4wykO

【通常盤（CD）】



品番：ESCL-6238

価格：￥1,200（税込）

＊初回仕様：CD封入先行ライブ抽選申込チラシ封入

【期間生産限定盤（CD+Blu-ray）】



品番：ESCL-6239〜6240

価格：￥2,200（税込）

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』描き下ろし絵柄デジパック仕様

＊初回仕様：CD封入先行ライブ抽選申込チラシ封入

＜CD＞

1リフレイン

2 2025

3 リフレイン (Instrumental)

4 2025 (Instrumental)

＜Blu-ray＞

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』ノンクレジットオープニングムービー

●作品情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』

TOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11にて放送開始。

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

静岡朝日テレビ 毎週火曜24:45〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

AT-X 毎週火曜23:30〜（リピート放送：毎週木曜11：30〜/毎週月曜17：30〜）

BS11 毎週火曜24:30〜

＜イントロダクション＞

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに―

ある日、恋に落ちてしまう。

たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……

海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

【STAFF】

原作：榛名丼(電撃文庫/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

美術監督：川崎美和

美術デザイン：藤瀬智康

色彩設計：土居真紀子

プロップデザイン：久保川絵梨子

【CAST】

ナオ/愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰

広中律子：高田憂希

森すずみ：名塚佳織

望月隼：福山潤

佐藤梢：日高里菜

吉井春華：仲村宗悟

撮影監督：頓所信二

編集：小野寺絵美

音響監督：木村隆一

音楽：はらかなこ

音楽制作：KADOKAWA

オープニングテーマ：シャイトープ『リフレイン』

エンディングテーマ：asmi『あわ』

アニメーション制作：Voil

●ライブ情報

シャイトープ ワンマンライブ 2026

2026年9月5日(土) 東京・豊洲PIT

開場 16:00／開演 17:00

料金

チケット代：全自由 4,500（税込）

※小学生以上チケット必要／未就学児入場不可

※ドリンク代別途必要

公演の詳細はこちら

https://shytaupe.com/

＜シャイトーププロフィール＞

Vocal/Guitar佐々木想、Bassふくながまさき、Drumsタカトマンダからなるスリーピースバンド。

2022年6月、京都の大学時代の仲間で結成。2023年4月にリリースした「ランデヴー」が注目を集め、同年8月にSpotifyバイラルトップ50の1位を獲得。ストリーミング総再生回数は3億回を突破している。主要大型フェスに多数出演するなど精力的にライブを行い、2024年7月にメジャーデビュー。温かく優しい演奏、時に奏でる激しいロックンロール、Vo./Gt.佐々木想による力強く美しい歌声、日々の葛藤や恋心への向き合う心情を素直に表現した繊細な歌詞が魅力。

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』公式サイト

https://replico.jp/

シャイトープオフィシャルサイト

https://shytaupe.com/