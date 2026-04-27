飛距離UPする「肩振り子」に無限の「ゼロ振り子」を合わせる方法とは！？【最強不変のスイング法則/森守洋】

「肩振り子」に無限の「ゼロ振り子」で飛距離UP！

「肩振り子」に無限の「ゼロ振り子」をプラス

「ゼロ振り子」が成立すると、グリップ（手元）よりクラブヘッドの運動量が多くなるためゴルフはだいぶ変わります。

たとえば、僕のお客さんにアプローチの苦手な方がいて、いつもダフると言う。見るとやはり手首を固めて打っていました。これは「肩振り子」だけが動いて「ゼロ振り子」が動いていない状態。そこで、振り子を２つに分けて考えていただき、「ゼロ振り子」だけで1ヤード打つ練習をしたら、あっという間にダフらないようになりました。

軸を中心に体を回したり、「肩振り子」の支点ばかりを気にしていると「ゼロ振り子」が機能しません。クラブの先端に対する意識が強いとこうなりがちで、肩からクラブヘッドまででできるY字ごと動いてしまいます。

「ゼロ振り子」を機能させるには連続打ちや普通の素振りが効果的です。ベタな練習法ですが、次から次へとボールを打ち続けるには、支点を動かさずに手首を使わないといけません。うまく打てるようになると無限に打ち続けられるくらいの感じになります。

なぜなら「ゼロ振り子」とは無限ループみたいなものだから。振り子ですから、理論上は質量保存の法則に従ってクラブが動きます。空気抵抗や支点で生ずる摩擦がなければ、それこそ永遠にかつ規則的に動き続けるわけです。

「ゼロ振り子」ができてはじめて三角先生が生きる。三角先生をキープする練習法をやっても効果がない人は、「ゼロ振り子」ができていない可能性が高いと思います。

【出典】『最強不変のスイング法則』著者：森守洋