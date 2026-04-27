時代錯誤！絶対言ってはいけない年越し帰省の地雷ワード【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

自立できていない系地雷ワード『年越しは、うちの実家が優先だからね』

すべてが夫優先の時代は過去のもの

暮れも押しせまり、正月の予定を相談しようと夫に声をかけた際に迷いもなく放たれたひと言。昭和臭さが漂う、男尊女卑的な価値観にとらわれた夫の時代錯誤な考え方にもとづいた言葉です。孫の顔を見るのを待ち望んでいるのは妻の実家も一緒のはず。それに対する配慮もなく自分の実家のみ優先するのは、妻としては納得できず、不満をため込むだけの結果となりそうです。

地雷ワードの言い換え「本当に申し訳ないけど、年越しはうちの実家でお願いしたいんだけど…」

最初に「本当に」とつけて申し訳なさを伝えることで、妻としても「仕方がないか」という気持ちになるでしょう

自立できていない系地雷ワード『うちの母親の時代は、男が家事や育児を手伝うなんてありえなかったって』

大家族時代の子育て論で対抗する愚かさ

実家の母親と子育てについて会話を交わした夫が、妻に吐いたひと言。妻が家事・育児に対して協力が得られていないと不満を漏らしたことへの対抗手段なのでしょう。

三世代同居が当たり前、家に多くの人手があった大昔と、核家族主体の現代を比較することがそもそも間違いなのです。母の意見を一般論として理論武装を試みているのですが、今となっては時代錯誤以外の何ものでもありません。

地雷ワードの言い換え：今の時代は、男が家事や育児も分担しないとね

時代がどう変わっているかを理解していることを言葉で伝え、同時に妻の家事・育児を分担して有言実行しましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。