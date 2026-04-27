東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.38 高値159.84 安値159.31
160.24 ハイブレイク
160.04 抵抗2
159.71 抵抗1
159.51 ピボット
159.18 支持1
158.98 支持2
158.65 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1722 高値1.1723 安値1.1673
1.1789 ハイブレイク
1.1756 抵抗2
1.1739 抵抗1
1.1706 ピボット
1.1689 支持1
1.1656 支持2
1.1639 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3532 高値1.3538 安値1.3454
1.3646 ハイブレイク
1.3592 抵抗2
1.3562 抵抗1
1.3508 ピボット
1.3478 支持1
1.3424 支持2
1.3394 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7850 高値0.7877 安値0.7846
0.7900 ハイブレイク
0.7889 抵抗2
0.7869 抵抗1
0.7858 ピボット
0.7838 支持1
0.7827 支持2
0.7807 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.38 高値159.84 安値159.31
160.24 ハイブレイク
160.04 抵抗2
159.71 抵抗1
159.51 ピボット
159.18 支持1
158.98 支持2
158.65 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1722 高値1.1723 安値1.1673
1.1789 ハイブレイク
1.1756 抵抗2
1.1739 抵抗1
1.1706 ピボット
1.1689 支持1
1.1656 支持2
1.1639 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3532 高値1.3538 安値1.3454
1.3646 ハイブレイク
1.3592 抵抗2
1.3562 抵抗1
1.3508 ピボット
1.3478 支持1
1.3424 支持2
1.3394 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7850 高値0.7877 安値0.7846
0.7900 ハイブレイク
0.7889 抵抗2
0.7869 抵抗1
0.7858 ピボット
0.7838 支持1
0.7827 支持2
0.7807 ローブレイク