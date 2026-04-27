東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.38　高値159.84　安値159.31

160.24　ハイブレイク
160.04　抵抗2
159.71　抵抗1
159.51　ピボット
159.18　支持1
158.98　支持2
158.65　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1722　高値1.1723　安値1.1673

1.1789　ハイブレイク
1.1756　抵抗2
1.1739　抵抗1
1.1706　ピボット
1.1689　支持1
1.1656　支持2
1.1639　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3532　高値1.3538　安値1.3454

1.3646　ハイブレイク
1.3592　抵抗2
1.3562　抵抗1
1.3508　ピボット
1.3478　支持1
1.3424　支持2
1.3394　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7850　高値0.7877　安値0.7846

0.7900　ハイブレイク
0.7889　抵抗2
0.7869　抵抗1
0.7858　ピボット
0.7838　支持1
0.7827　支持2
0.7807　ローブレイク