キスマイ二階堂が潜入！「1人あたり31万円」2泊3日の超高級バスツアーを大調査

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

井森美幸、小手伸也、藤原丈一郎（なにわ男子）をゲストに迎える本日4月27日（月）放送の同番組では、1人あたり31万円もする“2泊3日の超高級バスツアー”に完全密着。度肝を抜くツアー内容と、気になるツアー客をくまなく調査する。

東京から名古屋まで、春の東海エリアを横断しながらさまざまなジャンルの極上グルメや宿、絶景が広がる観光スポットを味わい尽くす同ツアー。

バスに乗り込んだ瞬間から常識を覆すラグジュアリー体験が目白押しで、車内には豪華設備に加え、うれしすぎるサービスが用意されている。

さらに、訪れる先々では超一流レストランのフルコースや、ツアーの目玉である絶品離島グルメなど、美食のオンパレード。ウナギ、フグなど、高級食材を使った絶品メニューが続々と登場する。

そんななか、ここまでしてくれるの!? 世界的シェフが腕を振るうフレンチレストランでは、あっと驚く至れり尽くせりのサービスも。

もちろん宿も超一級。というわけで今回は、ツアー客が泊まる2つの高級宿に、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）が潜入。目をキラキラと輝かせ「ぜいたく。これは初めてだわ！」と大興奮した、心ときめく非日常空間＆こだわりのサービスとは？

VTRを見たスタジオメンバーも「ホスピタリティーがスゴい！」と絶賛。何から何まで胸躍る超高級バスツアーの全貌は必見だ。