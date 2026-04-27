２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３８銭前後と前日と比べて３０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円８６銭前後と同３０銭弱のユーロ高・円安だった。



国営イラン通信（ＩＲＮＡ）が「アラグチ外相は２４日からイスラマバード⁠、マスカット、モスクワを訪問する」と伝えたことをきっかけに、米国とイランの和平協議がパキスタンで近く再開される可能性が出てきたとの見方が広がった。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が下落し、米長期金利が低下するとともにドル売りが流入。米司法省がパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長への捜査を終結することを明らかにし、次期ＦＲＢ議長候補のケビン・ウォーシュ元ＦＲＢ理事の承認手続きが進むことで利下げ再開の議論が活発になるとの観測がドルの重荷になった面もあった。ロイター通信が「トランプ米大統領はイランのアラグチ外相と協議を行うため、近日中にウィットコフ中東担当特⁠使と自身の娘婿ジャレッド・クシュナー氏をパキスタンに派遣する」と報じると、「有事のドル買い」を巻き戻す動きからドル円相場は一時１５９円３１銭まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２２ドル前後と前日と比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS