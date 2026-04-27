5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、新たな伝説が始まることを告げる“レガシー映像”が公開された。

参考：『マンダロリアン・アンド・グローグー』新映像 ジョン・ファヴローらがクリーチャー語る

本作の舞台は、ダース・ベイダーの死後、帝国軍の残党がのさばり混沌としている時代。孤高の賞金稼ぎで、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐ依頼を受けるマンダロリアンと、強大なフォースを秘めていることから帝国軍の残党に狙われている子どもグローグー、固い絆で結ばれている2人の物語が描かれる。

キャスリーン・ケネディに代わりルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニが製作総指揮を務め、『アイアンマン』のジョン・ファヴローが監督を担当。ドラマシリーズ『マンダロリアン』に続き、ペドロ・マスカルが主人公のマンダロリアンを演じる。

公開されたのは、レジェンドキャラクターも登場する『スター・ウォーズ』のレガシーを感じる特別映像で、聞き覚えのある「スター・ウォーズのテーマ」に乗せて、シリーズを象徴する名シーンの数々から幕を開ける。重厚な呼吸音とともに現れる“シスの暗黒卿”ダース・ベイダーや、銀河のならず者ハン・ソロの愛機ミレニアム・ファルコンが宇宙を猛スピードで駆け抜ける姿、そして緑色のライトセーバーを起動させる伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの姿など、『スター・ウォーズ』を語る上で欠かせない伝説的瞬間が次々と映し出される。

本作は、銀河を舞台にした壮大な戦いや、親子の愛を描いてきた『スター・ウォーズ』のレガシーを受け継ぎ、新たな伝説の幕開けとなる作品となる。帝国軍の巨大兵器AT-ATが爆破される迫力のシーンや、個性豊かなクリーチャーやドロイドも登場する本作について、ファヴロー監督は「私たちは、ジョージ・ルーカスが生み出した『スター・ウォーズ』の本質を忠実に守ろうとしています。彼が創り上げたものを尊重しようと努めているんです」と語っている。（文＝リアルサウンド編集部）