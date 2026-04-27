◆急落でもパニックにならないプロのぐうの音も出ない答え

大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。2年で10倍の3000万円に増やし、さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、わずか5年で働きながら資産1億円を突破！ その間、月々の給料は日々の生活費やアニメグッズ、声優の推し活に使い、株式投資への資金追加はまったくのゼロ。ズブの素人でも一つずつ階段をのぼりながら、比較的短期間でお金の不安を解消する投資法を初の著書『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』で徹底指南！

賢い利益確定のノウハウ

株式投資において、「いつ買うか」と同じくらい難しいのが「いつ売るか」という出口戦略です。特に保有株の株価が大きく上昇した際、今すぐ利益を確定させるべきか、それともさらに上値を追うべきか、多くの個人投資家が頭を悩ませるポイントでしょう。

今回は、取引事例をもとに、グロース（成長）株投資における「賢い利益確定のノウハウ」と「利益を大きく伸ばすためのメンタルコントロール」について解説します。

利益を確保しつつ上値を狙う

「半分売り」のテクニック

ある投資家が、2017年4月に独立系システムインテグレーターである「システム情報」の株を、1株300円の時点で購入した事例を見てみましょう。同社の株価はその後順調に上昇し、翌2018年9月には1株900円に達しました。わずか1年半で「株価3倍」という素晴らしい成果です。

ここでこの投資家が取った行動は、「いったん半分くらい売却して利益確定をする」というものでした。株価が大きく上がったとき、全株を売却してしまえばその後の上昇トレンドを取り逃がす後悔につながり、逆に全く売らなければ、急落した際に利益が幻となってしまうリスクがあります。

しかし、「半分だけ売る」という選択をすることで、確実な利益を手元に確保しつつ、残りの半分でさらなる株価上昇（アップサイド）の恩恵を受けることができます。これは、投資家に大きな「心理的余裕」を生み出す、非常に有効なリスク管理手法です。

成長株特有の「激しい値動き」を乗り越える

この投資家は、半分を売却した後も同社に対して「依然として割安感がある」と判断し、残りの株を保有し続けました。

その後、同社の株価はいったん大きく下落する局面を迎えます。成長性を期待されて買われる銘柄は、市場の少しの変化で浮き沈みが激しくなる（ボラティリティが高くなる）という特徴を持っています。多くの投資家はこのような下落に耐えきれず、手放してしまいがちです。

しかし、この事例ではすでに「半分売り」で十分な利益を確定させていたため、下落局面でもパニックにならずに保有し続けることができたと考えられます。その結果、最終的には2019年4月に1株1200円に迫り、「買値の4倍」となったところで全株を利益確定し、見事な成功を収めました。

成功の中にも「客観的な反省」を持ち続ける

見事な大成功と言えるトレードですが、後にこう振り返ります。

「最終的に利益は出たものの、途中で大きく値を下げた局面があった事実を見ると、自分がこの銘柄を過大評価しすぎていた気もする」

大きな利益が出たからといって自分の分析を過信せず、「客観的な反省」を見つめ直す姿勢は、長く相場で生き残るために欠かせないマインドセットです。とはいえ、浮き沈みの激しい成長株を「2年間」という比較的長い期間保有し続け、利益を最大化できた点は、個人の投資スタイルとして非常に優れています。

「半分売却による心理的余裕の確保」と、「成長株の激しい値動きに耐える力」。この2つの組み合わせが、株価4倍という大きな果実をもたらしたのです。ぜひ、皆さんの投資戦略にも「半分売り」のテクニックを取り入れ、メンタルを安定させながら利益を伸ばすトレードを実践してみてください。

※本稿は『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。