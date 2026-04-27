「ドジャース６−０カブス」（２６日、ロサンゼルス）

前日に連勝が１０で止まったカブスが連敗した。４月１１、１２日のパイレーツ戦以来、２週間ぶりの連敗となった。

先発の今永昇太投手は６回途中６安打５失点で降板。今季２敗目となった。

初回は今季初対戦となった大谷翔平への四球から崩れた。フルカウントから外角直球を見極められて歩かせると、１死後に二盗を許した。さらに捕手の悪送球が絡んで大谷に三塁へ進まれ、パヘスの右犠飛で先制点を奪われた。

２死二、三塁からはロハスの左越え適時二塁打で２点を追加されて３−０とされた。

二回以降は立ち直ったが六回に先頭のパヘスに二塁打を許し、続くタッカーに今季ワースト１試合３球目の四球を与えてしまう。１死二、三塁からラッシングに右前打を許したところで降板。４試合連続のクオリティースタートとはならなかった。

前日は３安打を放った鈴木誠也は「４番・右翼」で先発。ドジャース先発左腕のロブレスキーに対して、１打席目は見逃し三振。２打席目も空振り三振に倒れた。七回１死一、二塁もエンリケスの１６０キロで空振り三振で今季初の１試合３三振となった。