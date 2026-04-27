【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、相手が前を向いた瞬間→圧巻”ボール奪取”

マインツの日本代表MF佐野海舟が、狙い澄ましたボール奪取でカウンターの起点となった。

マインツは日本時間4月25日、ブンデスリーガ第31節でバイエルンと対戦。佐野はアンカーのポジションで31試合連続スタメン出場となった。

15分に先制点をアシストした佐野は、19分にも球際の強さからチャンスを作り出した。MFバラ・サポコ・エンディアイエへパスが通ったタイミングで素早く寄せた佐野は、相手が前を向いたところでボールを絡め取る。

すると、このボールを拾ったDFドミニク・コールがFWシェラルド・ベッカーに展開。そのままボックス内に侵入し左足でシュートを放つと、これはGKヨナス・ウルビヒにセーブされる。こぼれ球を拾ったMFナディーム・アミリが放ったシュートもウルビヒの好セーブに阻まれた。

ゴールとはならなかったが、佐野のボール奪取から始まったカウンターにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「エグすぎる」「佐野マジでヤバいな」「バイエルン相手でも佐野海舟」「もうビッグクラブ行け！」「天才かよ！」「神すぎる」「なんであんなにボール取れるのよw」「佐野さん、中盤全てに顔を出してボールを刈り取りまくる」「バイエルン相手でも佐野のボール奪取は素晴らしいな」と歓喜した。

この日の佐野は2点目、3点目でも起点となるボール奪取を見せるなど、攻守に躍動。しかしチームは、前半に奪った3点のリードを守れず、バイエルンに逆転負けを喫した。（ABEMA／ブンデスリーガ）