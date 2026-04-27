木の枝に止まるシマフクロウの親鳥＝2021年7月、北海道東部（環境省提供）

北海道内で絶滅危惧種シマフクロウの生息数が回復傾向にある。生息環境の悪化で一時は絶滅寸前まで追い込まれたが、保護活動が実を結び、2022年度には過去最多の計200羽が確認された。保護活動は生息環境の再生や人との共存に向けた地域との連携へと転じつつあり、シマフクロウ環境研究会の代表竹中健さん（59）は「少しずつ成果が出てきた」と話す。（共同通信＝吉野桃子）

環境省などによると、シマフクロウは国内では北海道のみに生息する国の天然記念物で、つばさを広げると2メートル近くになる世界最大級のフクロウとされる。

学生時代は環境科学を専攻し、川の水質などを調べていた竹中さん。実地調査中にシマフクロウに遭遇し「その神々しさに衝撃を受けた」。保護が自然環境全体の保全にもつながると感じ、環境省や研究者と連携しながら、30年以上保護や研究を続ける。

かつては道内全域で見られたが、20世紀後半以降、営巣する巨木の伐採や水質汚染が進み、70羽ほどに激減。生息域も道内東部に縮小した。同省は巣箱の設置や給餌の対策を実施。個体数は増え、生息域も西側の日高地方などまでに拡大した。

これまでの保護活動は人との接触を避け、繁殖を促す取り組みが主流だった。ある程度個体数が回復した現在では、より広範囲で共存できるよう地域に理解を呼びかけながら、生息環境を整える試みにまで広がってきている。

環境省は2021〜22年、市民とともにエサとなる魚の遡上を助ける魚道を整備。同省釧路自然環境事務所の自然保護官大嶋達也さん（33）は「シマフクロウが生息できる環境を整え、市民にも関心や愛着を持ってもらうことが大切だ」と強調する。

今年3月、シマフクロウの絶滅危惧のレベルは1段階引き下げられた。竹中さんは「安心はできないが、素直にうれしい。活動を積み重ねていきたい」と意気込んでいる。

シマフクロウの巣箱の設置作業＝2025年11月、北海道東部（環境省提供）