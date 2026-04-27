午前5時23分ごろ北海道地方で震度5強の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】地震が起きた際の様子（実際の映像）

震源は十勝地方南部、深さは80キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.1とされています。最大震度5強を観測したのは浦幌町、震度5弱が新冠町です。この地震による津波の心配はありません。

北海道庁によりますと午前6時30分時点でこの地震による被害は確認されていません。

JR北海道によりますとこの地震の影響で根室線池田〜音別間上下線と日高線全線で運転見合わせとなっています。また快速エアポートにも運休や遅れが見込まれます。

札幌市交通局によりますと札幌の地下鉄は運転見合わせはないものの全線で速度を落として運転中だということです。

また高速道路ではネクスコ東日本によりますと道東道の本別インター付近で通行止めとなっているということです。

北海道の十勝地方では、あすからあさってにかけてにわか雨がありそうです。さらに、週末には雨が強まる可能性があります。地震で地盤が緩んでいる恐れがあります。しばらくは少しの雨でも土砂崩れに注意が必要です。

十勝地方にはきょう午前6時時点でなだれ注意報が発表されています。

20日には青森で最大震度5強を観測する地震があり、きょうの午後5時まで特別な注意を呼びかける北海道・三陸沖後発地震注意情報が出されています。

気象庁はこの後午前7時30分から記者会見を行う予定です。（ANNニュース）