人気レースクイーンの央川かこ（31）が27日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ美脚ショットを公開した。

「SUPER FORMULA Rd.3 オートポリスは雨と霧の影響で中止となってしまいました 熱いレースを見れなったのは残念だけど、ステージやピットウォークなどのイベントはできたから九州のファンの皆さんとの交流の時間はたくさん作れてよかった」と報告。

黒のセパレートのコスチューム姿の写真をアップし「まだまだシーズンは長いので、チャンピオンに向けて巻き返していけるよう引き続きVANTELIN TEAM TOM'Sの応援をよろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「いつも全力一生懸命素晴らしい」「笑顔むちゃくちゃ可愛すぎる」「めっちゃ綺麗」「カッコイイです」「綺麗でかっこいい」「美脚すぎる」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。