“褒メガネ”をかけて日常の「あたりまえ」を「いいね」に！褒め上手が褒める前に見ている褒めポイントの見つけ方

人から褒められると嬉しい。けれど、人を褒めるのが得意だと言える人はそう多くないだろう。



パートナーや子ども、部下、自分の身の回りの人をうまく褒めるにはどうすればいいのか？



15万部超のロングセラー『任せるコツ』の著者でもある山本渉さんが実践する、すべての人間関係に効果的な正しく戦略的な「ほめかた」をまとめた一冊。



著書『できるリーダーはどこを「ほめる」のか？』（朝日新聞出版）から、褒め上手がしている褒めポイントの見つけ方を一部抜粋・再編集して紹介する。

「褒メガネ」かけてる？

「褒めたほうがいいのはわかるけど、何を褒めればいいのかわからない」

そんな声をよく聞きます。

ここでは、褒める前にしておきたいこと、そして「褒めポイント」が見つけやすくなるスキルをお伝えしていきます。

たとえば、ある新人が獲得した契約数が平均の半分だったとします。「半分だけか……」と否定的に捉えることもあれば、「経験が浅い中で半分も成果を出せた！まだまだ伸びそう」と前向きに評価することもできます。

同じ出来事でも、視点によって受け取り方はまったく変わります。このように、ポジティブな見方への切り替えを助けてくれるのが「褒メガネ」です。

日常の「ふつう」を見逃さない

「褒メガネ」は、物事をただポジティブに見ようとする道具ではありません。日常の「ふつう」として見逃していた努力や姿勢にピントを合わせてくれるのです。

・いつも黙って議事録を取ってくれるメンバー

・納期をきっちり守ってくれる後輩

・目立たないけど、周囲のサポートをしてくれているアシスタント

褒メガネをかけると、まるで視力が上がったように、こうした「見えづらい貢献」がはっきりと見えてきます。感謝や称賛の対象が広がっていくのです。

「あたりまえ」の中にある「ありがたさ」が見えてくると、褒めるハードルが自然と下がり、より多彩な承認の言葉が生まれるようになります。プライベートでも同じです。

・部屋がいつもきれい

・嫌な顔せずにいつも愚痴を聞いてくれる

・トイレットペーパーが切れないようにストックが補充されている

これらはあたりまえのようで、実は継続するには努力や配慮が必要です。「褒メガネ」をかけて、今までスルーしていた「あたりまえ」の中に褒めポイントを見出していきましょう。

「褒メガネ」を曇らせるもの

この「褒メガネ」は、世界を明るくして、相手のモチベーションを高める大切な道具となります。しかし、ふつうのメガネと同じで、曇って視界が悪くなることがあります。

曇りの原因となるのが、「先入観」「比較」「完璧主義」です。

（1）先入観

たとえば、「彼は粘り強さがないから」「彼女には大きな仕事は向かないから」といった決めつけは、今を正しく見て褒める目を曇らせます。過去の印象や噂にとらわれず、「その人の今」を素直な目で見ることが大切です。

（2）比較

「同期の○○さんと比べてまだまだ」「同じ年の他の子はもっとうまくできてるのに」……このように他者と比較してしまうのも、曇りの原因となります。さらに、マネージャーがよく陥るのが、自分（の若い頃）と比べてしまい、相手を認めることができなくなるパターンです。その人なりの成長に目を向けるようにしましょう。

（3）完璧主義

「一つのミスも許せない」「常に期待以上でないといけない」と完璧を求めるのも、わずかな進歩を見逃す原因になります。今100点じゃなくても、100点に近づけるために褒める。この考えを持つことが大切です。

メガネは、曇ったままでは役に立ちません。自分の視点が曇っていないか、ときどきレンズをふいてみましょう。そうすれば、もっと多くの「いいね！」が、あなたの周りに見えてくるはずです。

■ポイント

「褒メガネ」をかけて、見逃していた「あたりまえ」の中に承認ポイントを見つけよう。

山本渉

国内最大手の広告マーケティング会社にて、ジェネラルマネージャー兼部長を束ねる統括グループリーダーとしてチームを率いる。その経験をもとに執筆したマネジメント書『任せるコツ 自分も相手もラクになる正しい“丸投げ”』（すばる舎）がある。また、クリエイティブディレクター／コピーライターとして20年以上、商品・サービスの「よさ＝褒めポイント」を見つけ出し、言語化する仕事に携わる。