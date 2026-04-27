【スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー】 5月22日 公開

5月22日に公開予定の映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」について、特別映像が公開された。

公開された映像では、マンダロリアン（ディン・ジャリン）とグローグーだけでなくダース・ベイダーやルーク・スカイウォーカーが登場。「スター・ウォーズ」シリーズのレガシーを受け継ぐ新作として「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が紹介されている。

映像では他にもマンダロリアンとグローグーの活躍を確認できる。

「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」

【「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」30秒予告｜帝国が崩壊した銀河で、彼らの伝説が始まる―｜5月22日（金）劇場公開！】【ポスター】【あらすじ】

帝国が崩壊し、無法地帯と化した銀河に生きる、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと、強大なフォースを秘めた存在グローグー。

帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、父子を超えた絆で結ばれたこの二人に託された…。

【ファイナル予告（日本語字幕版）】【場面カット】

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