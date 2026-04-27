「Sports From USA」――今回は「アメリカの競争は子どもを伸ばすか」

「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「アメリカの競争は子どもを伸ばすか」。

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アメリカ人は競争を重んじる。アメリカ合衆国情報庁で異文化理解の研修を行っていたロバート・コール氏は1984年に「アメリカ人の価値観」を発表し、アメリカ人が重んじる13の価値観を挙げた。「自助精神」、「未来志向」、「物質主義と所有欲」とともに「競争」が入っている。コール氏は「アメリカ人は競争こそが個人の最高の能力を引き出すと信じている。競争は、一人ひとりに挑戦を突きつけ、人間として可能な限り最高の成果を生み出すよう促すものだと彼らは主張する」とし、「アメリカの家庭や教室、さらには最も幼い年齢層においてさえ、競争が奨励されているのを目にするだろう」と述べている。

こうした価値観は、アメリカのユーススポーツにも色濃く表れている。チームとして試合で勝つことだけではない。毎年、チームを決めるためのトライアウトで決められた人数の枠を競う。大学のスカウトが見に来るショーケース大会で他の選手よりも優れていることをアピールする。枠を勝ち取るための競争も、子どもたちの力を伸ばすと考えられている。

それはプロスポーツでも同じことで、当然ながらより厳しい競争がある。メジャーリーグの各球団は、NPBの各球団よりも、選手の入れ替わりが激しい。シーズン中であっても、メジャー契約の40人枠から外されるDFA（Designated for Assignment）になることもあるし、ウェーバーにかけられ、他球団に獲得の機会を与える手続きを取ることもある。つまり、シーズン中であっても、勝利に貢献できないと判断されれば、チームを去らなければいけない。

しかし、決められた数の枠を争い、明日はクビになるかもしれない、どこに行くかわからないという日々が続くと、競うことによって自分の力を伸ばすことに集中するのではなく、不安定さに疲弊してしまうのではないか。わたしはそのように考えて、メジャーリーグで安定した立場を獲得することができず、NPBに仕事を求め、そしてMLBに復帰した2人の投手に聞いてみた。

元日本ハムのニック・マルティネスの場合

ひとりはレイズのニック・マルティネスである。2014年にレンジャーズからメジャーデビューし、2017年までは先発をしながら中継ぎでも投げた。メジャーデビューしてからもマイナーとメジャーを行き来する状態が続き、17年オフに球団から来季の契約を提示されず、ノンテンダーFAとなった。2018年1月に日本ハムと契約した。

「なぜ、日本に行くことを決めたのか」とシンプルに聞いた。

そうすると彼は「2017年当時、メジャーで過ごした最初の数年間、僕は“デプス要員の投手”というレッテルを貼られていました。つまり、トリプルAにいて、必要になれば呼ばれて、そして場合によってはDFA（40人枠から外される）されたり、オプションでまた落とされたりするような投手、ということです。僕はそのレッテルが好きではありませんでした。そこで、僕は、日本で成功した投手のほうが、トリプルAで成功しただけの投手よりも、メジャー契約を得るうえでより良い機会を持てる、ということに気づきました。だから僕にとって日本に行くことは、自分の技術を磨くこと、高いレベルの野球でプレーし続けること、そしてメジャー球団からある程度の知名度を得てメジャーリーグの球団でプレーする機会を得ることに賭けることだったのです」と答えた。

この答えを受けて「あなたがいうようにメジャーリーグでは、NPBよりも頻繁にDFAになる。そういう点ではNPBのほうがもう少し落ち着いて自分の投球をよりよくできる余裕があったか」と聞いた。

「僕個人としては、ファイターズの大きな信頼を感じました。自分がしっかり投げることを必要とされている、うまく投げることを期待されている、そう感じたんです。ありがたく思いました。その当時、レンジャーズからはそういう感覚をあまり得られていませんでした。だから、チームが自分を信頼していて、チームの成功のために自分が本当に必要とされている、そう感じられたことが、自信を大きく与えてくれましたし、もっと自由に、もっと強い情熱を持ってプレーすることを可能にしてくれました。日本に行ったことが、自分の野球への情熱をもう一度よみがえらせてくれたからです。だから、その点には強く同意すると言えます」

元DeNAのアンソニー・ケイの場合

もう一人はDeNAからホワイトソックスと契約したアンソニー・ケイである。ケイは2019年にブルージェイズでメジャーデビュー。2020年以降は主に中継ぎとして起用され、2022年12月にブルージェイズからDFAとなり、40人枠から外れた。翌23年はカブス傘下のマイナー3Aで過ごし、何度かメジャーに再昇格するも、9月にはカブスからDFAとなり、メッツへ移り、さらにメッツがケイをウェーバーにかけたところ、アスレチックスが獲得と、移籍を繰り返した。その年のオフにフリーエージェントとなった。その後の2年間は前述したようにDeNAでプレーした。

NPB時代にシンカーを覚え、メジャー復帰したケイは、ホワイトソックスでは先発として起用されている。

ケイにも、明日はどこに行くかわからないという入れ替わりの激しさのないことは、自らを再生することに役立ったかと聞いた。

ケイはこういった。「競争というのは常にあります。ちゃんと投げられなければ、横浜でもマイナーに落とされるとか、そういうことはあり得ます。でも、彼らは僕にすごく自信を持ってくれていたと思います。向こうで先発になれる十分なチャンスを与えてくれたんです。そして、それがうまくいきました」。

MLBの生存競争の崖っぷちに立たされた2人は、NPB球団からの先発投手としての期待、信頼をエネルギーにして、MLBに先発投手として復帰した。

2人の話を聞きながら、再びアメリカのユーススポーツにおける競争について考えた。いかにすれば競争に勝てるのかに力を注ぐとき、競争相手の存在が刺激になって、ひとりでは引き出せなかった力を発揮できたり、新しい工夫ができたりする。だが一方で、チームのコーチから「すぐにでも取り換え可能な便利な存在」として扱われ、信頼されていないと感じることは、競争するための土台になる自信を削ぐだろう。子どもたちは競い合うことによって、力を伸ばすことは事実であるのだろうが、ただ、競争させればよいということではない。どのような競争ならば、自信を削がずに、力を伸ばすことにつながるのかを見極めなければいけないのではないか。そんなことを考えた。



（谷口 輝世子 / Kiyoko Taniguchi）



谷口 輝世子

デイリースポーツ紙で日本のプロ野球を担当。98年から米国に拠点を移しメジャーリーグを担当。2001年からフリーランスのスポーツライターに。現地に住んでいるからこそ見えてくる米国のプロスポーツ、学生スポーツ、子どものスポーツ事情を深く取材。著書『帝国化するメジャーリーグ』（明石書店）『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ』（生活書院）。分担執筆『21世紀スポーツ大事典』（大修館書店）分担執筆『運動部活動の理論と実践』（大修館書店）。