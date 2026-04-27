子役の増田梨沙が22日、自身のインスタグラムを更新。元スーパーアイドルの人気俳優との2ショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】一平おじさんに戻っちゃった やさしく肩を抱かれる可憐な人気子役

増田は「Musical『新宿発8時15分』観劇」と題し、肩を抱かれながら笑みを浮かべる仲の良さが伝わる写真を投稿。「以前『日本一の最低男』で共演させていただいた香取慎吾さんと事務所の先輩、中島亜梨沙さんご出演の舞台を観に行きました」と説明した。増田は昨年放送された香取主演のフジテレビ系ドラマ「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」に小原ひまり役で出演している。



4月は東京で公演中の「新宿発―」は作・演出が三谷幸喜氏で、香取や中島のほか、天海祐希や尾上松也らそうそうたる顔ぶれがキャストに名を連ねている。増田も「笑いもあって驚きもあって、あっという間でした 15人で100役を演じ分けていると聞いてすごいなと思いました！ 100役のうち60役くらいしか見つけられなかった… もう1回観たいな」と、熱演に心を動かされた様子だった。



11日の投稿で中学生になったことを報告している増田。「たくさん勉強して 部活も頑張りたいです」と初々しい制服姿の写真とともに伝えている。最後は香取と自身の「日本一の最低男―」での役名を使って、「千秋楽まで無事に駆け抜けられますように 一平おじさんがんばってね！ひまり」と結んだ。



ファンからは「うれしくてつい声が出ちゃった」「ひまりんと一平おじさん」「共演シーンが蘇る様なステキな再会ショットですね」「日本一の最低男の続編見たくなりました」「またどこかで共演してほしいなぁ～」と2人の姿に歓喜の声。ほかにも「並ぶと梨沙ちゃんの身長が伸びたのがよく分かります」とドラマから1年後の成長に目を細めるコメントも寄せられていた。



増田は2013年生まれ、東京都出身。18年から活動を開始し、19年にNHK Eテレ「みいつけた！」の4代目スイちゃんに。24年3月に卒業した。22年にはミュージカル「SPY×FAMILY」でアーニャ役を務めている。



（よろず～ニュース編集部）