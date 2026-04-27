◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 最終日（２６日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

最終ラウンドが行われ、２９位で出た勝みなみ（明治安田）は４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーで日本勢最上位の１２位に入った。

２番、３番で連続バーディー。今大会自身最少の７０をマークした。「順調にバーディーを重ねて、前半と後半で１つずつボギーはあったけど、まとまったゴルフはできた」と手応えを語った。

米男子ツアーも開催され、６８００ヤード超えと距離が長い難コース。開幕前に降った雨の影響でフェアウェーは柔らかく、ボールに泥がつくなど苦戦した選手もいた。勝は「初日に２回くらいダフってしまってから、ショットもアグレッシブにいけない４日間が続いた。自分をダマすところがまだ自分には足りない。パッティングも今週は『う〜ん』という感じだった。来週もあるし、しっかり調整したい」と話した。

３月のフォード選手権（７位）、前週のＪＭイーグルＬＡ選手権（７位）に続く上位フィニッシュ。次週はリビエラマヤオープン（３０日開幕、メキシコ）に出場予定で「去年も回っていて、すごくいいイメージのあるコース。優勝を目指して一打一打、戦っていけたら」と見据えた。