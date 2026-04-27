&TEAM・YUMA＆MAKI、もふもふわんこ“ボンドくん”と西伊豆へ 『もふもふトラベラー』出演も“ドタバタ劇”に
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」のYUMAとMAKIが、5月2日放送のBS10（BS200ch）『もふもふトラベラー』（後9：00〜後9：30）に出演する。
【写真】もふもふわんこをぎゅっ！MAKI&YUMA
同番組では、YUMAとMAKIが、もふもふわんこ（犬種：ビションフリーゼ）の“ボンドくん”を相棒に西伊豆へ旅する。&TEAMの動物好き2人が、わんこに翻弄（ほんろう）されるドタバタ劇となる。
動物好きのYUMAとMAKIは、初めての2人きりのロケとなる。実家では犬1匹と猫2匹を飼っているというMAKIはボンドくんの抱っこにも慣れた様子。一方、猫のお迎えを検討しているYUMAは初めての犬の散歩に挑戦する。ボンドくんの自由さに翻弄されつつ、そのかわいさにメロメロの2人。西伊豆を舞台にペットOKのカフェやホテル、美しい景色の観光地を巡る。
番組の最後には「YUMAとMAKIどっちのおやつを選ぶか？」対決も。2人はボンドくんと仲良くなれたのか。ボンドくんが引き出す、ステージ上の魅力とはまた違った素の2人の表情も見どころとなる。
【写真】もふもふわんこをぎゅっ！MAKI&YUMA
同番組では、YUMAとMAKIが、もふもふわんこ（犬種：ビションフリーゼ）の“ボンドくん”を相棒に西伊豆へ旅する。&TEAMの動物好き2人が、わんこに翻弄（ほんろう）されるドタバタ劇となる。
番組の最後には「YUMAとMAKIどっちのおやつを選ぶか？」対決も。2人はボンドくんと仲良くなれたのか。ボンドくんが引き出す、ステージ上の魅力とはまた違った素の2人の表情も見どころとなる。