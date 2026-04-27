飯島直子主演のFODドラマが地上波放送決定 切り抜き動画の再生回数400万回超…視聴者からの大きな反響受け
俳優の飯島直子が主演を務めるFODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』（深0：45）が5月5日から地上波放送されることになった。
【写真】「仲良し兄妹に見えるよ」“兄貴”と慕う中山秀征との2ショット披露の飯島直子 ※8枚め
同作は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマ。推しの裏切り、元彼との再会、老眼鏡、親の介護に老後のお金の不安──。次々にやってくる“50代おばさんあるある”に泣き、笑い、人生の節目で立ちすくむ人々の心に「大丈夫、まだまだここから」とそっと寄り添う“お守り”のような物語だ。
本作はFODでの配信開始後、視聴者から共感の声が相次ぎ、等身大の主人公・芽衣子の姿と、日々の暮らしの中にある小さな出来事や感情をすくい取った会話劇が、“肩の力を抜いて楽しめるドラマ”として幅広い層から支持を集めている。
こうした視聴者からの大きな反響を受け、このたび地上波での放送が決定。同世代男女のみならず共感するセリフが多く、FOD公式SNSに投稿された本編の切り抜き動画の中には、再生回数が400万回を超える投稿もあるなど、日常会話にも共感を呼ぶ言葉が数多く詰まっている。
【写真】「仲良し兄妹に見えるよ」“兄貴”と慕う中山秀征との2ショット披露の飯島直子 ※8枚め
同作は、50代に突入した主人公が直面する“あるある”な出来事や気持ちの揺れを、温かくユーモラスに描くコメディドラマ。推しの裏切り、元彼との再会、老眼鏡、親の介護に老後のお金の不安──。次々にやってくる“50代おばさんあるある”に泣き、笑い、人生の節目で立ちすくむ人々の心に「大丈夫、まだまだここから」とそっと寄り添う“お守り”のような物語だ。
こうした視聴者からの大きな反響を受け、このたび地上波での放送が決定。同世代男女のみならず共感するセリフが多く、FOD公式SNSに投稿された本編の切り抜き動画の中には、再生回数が400万回を超える投稿もあるなど、日常会話にも共感を呼ぶ言葉が数多く詰まっている。