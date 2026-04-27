ダース・ベイダー、ルークらが登場 新たな「スター・ウォーズ」伝説の始動を告げるレガシー映像
世界的人気シリーズ「スター・ウォーズ」の最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）より新たな特別映像が解禁された。
【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像
1977年の第1作『スター・ウォーズ／新たなる希望』公開以来、世代や国境を超えて支持されてきた同シリーズ。映画公開のたびに世界中のファンが熱狂する“社会現象”としての側面も持ち、今なおエンターテインメントの象徴的存在となっている。
劇場公開作品としては2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりとなる本作。今回解禁された映像では、シリーズを象徴する「スター・ウォーズのテーマ」に乗せて、シリーズを象徴する名シーンの数々から幕を開ける。
重厚な呼吸音とともに現れる“シスの暗黒卿”ダース・ベイダーや、銀河のならず者ハン・ソロの愛機ミレニアム・ファルコンが宇宙を猛スピードで駆け抜ける姿、そして緑色のライトセーバーを起動させる伝説のジェダイ ルーク・スカイウォーカーの姿など、「スター・ウォーズ」のレガシーが強く打ち出されている。
最新作の舞台は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』後の銀河。孤高の賞金稼ぎマンダロリアンが、新共和国からの依頼を受け、帝国復活の脅威に立ち向かう姿が描かれる。フォースの力を秘めたグローグーとともに、新たな戦いと運命に挑む物語だ。映像では、帝国軍の巨大兵器AT-ATが爆破される迫力のシーンや、多彩なクリーチャー、ドロイドの登場も確認できる。
監督のジョン・ファヴローは「私たちは、ジョージ・ルーカスが生み出した『スター・ウォーズ』の本質を忠実に守ろうとしています。彼が創り上げたものを尊重しようと努めている」と語り、シリーズの精神と歴史を継承する作品であることを強調している。
2027年にはシリーズ第1作公開から50周年を迎える「スター・ウォーズ」。ライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』も控えており、再び大きな盛り上がりを見せる中、本作はその新たな幕開けを告げる1本となる。
【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像
1977年の第1作『スター・ウォーズ／新たなる希望』公開以来、世代や国境を超えて支持されてきた同シリーズ。映画公開のたびに世界中のファンが熱狂する“社会現象”としての側面も持ち、今なおエンターテインメントの象徴的存在となっている。
重厚な呼吸音とともに現れる“シスの暗黒卿”ダース・ベイダーや、銀河のならず者ハン・ソロの愛機ミレニアム・ファルコンが宇宙を猛スピードで駆け抜ける姿、そして緑色のライトセーバーを起動させる伝説のジェダイ ルーク・スカイウォーカーの姿など、「スター・ウォーズ」のレガシーが強く打ち出されている。
最新作の舞台は、『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還』後の銀河。孤高の賞金稼ぎマンダロリアンが、新共和国からの依頼を受け、帝国復活の脅威に立ち向かう姿が描かれる。フォースの力を秘めたグローグーとともに、新たな戦いと運命に挑む物語だ。映像では、帝国軍の巨大兵器AT-ATが爆破される迫力のシーンや、多彩なクリーチャー、ドロイドの登場も確認できる。
監督のジョン・ファヴローは「私たちは、ジョージ・ルーカスが生み出した『スター・ウォーズ』の本質を忠実に守ろうとしています。彼が創り上げたものを尊重しようと努めている」と語り、シリーズの精神と歴史を継承する作品であることを強調している。
2027年にはシリーズ第1作公開から50周年を迎える「スター・ウォーズ」。ライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』も控えており、再び大きな盛り上がりを見せる中、本作はその新たな幕開けを告げる1本となる。