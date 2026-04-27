北海道で震度5強　20日の三陸沖地震とは関連なし　北海道・三陸沖後発地震注意情報に該当せず　気象庁

北海道で午前5時24分ごろ震度5強を観測する地震がありました。、気象庁は4月20日に起きた三陸沖の地震との関連はないとしていますが、今後1週間程度、同じ規模かそれ以上の地震に注意するよう呼びかけています。

気象庁地震火山部海老田綾貴・地震津波監視課長：

今回の地震は北海道・三陸沖後発地震注意情報で注意を呼びかけている対象となる地震ではありません。また今回の地震が北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表基準に該当する地震であるか、これもありません。

27日午前5時23分ごろ、十勝地方南部を震源とした強い地震がありました。

震源の深さは約83キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されています。

この地震で震度5強が、北海道浦幌町、震度5弱が、新冠町、震度4以下を東北地方や関東地方などの広い範囲で観測しました。

4月20日に三陸沖でマグニチュード7.7の地震が発生し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されていて、気象庁は今回の地震は関連がないとしていますが、今後1週間程度、同じ規模かそれ以上の地震に注意するよう呼びかけています。