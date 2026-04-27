◆「もう歳だから」と諦めるのはまだ早い…何歳からでも脳を若返らせる習慣

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

7000人の「歩み」から導き出した

一生自立して生きるための科学

「一生自分の足で歩き続け、人生を謳歌したい」――その願いを叶える鍵は、実は筋トレではなく「脳」にあります。これまで7000人以上の歩行障害を診察し、3000本を超える最新論文を読破してきた脳神経内科医の視点から、医学的根拠に基づいた「脳と歩行の真実」をお伝えします。

脳は何歳からでも「作り直す」ことができる

かつて医学界でも「脳の老化は止められない」と考えられていた時期がありました。しかし、近年の膨大な研究データは、私たちの脳には「可塑性（かそせい）」という素晴らしい能力が備わっていることを証明しています。

これは、適切な刺激や習慣を取り入れることで、脳の神経ネットワークは何歳からでも新しく作り直せるということです。つまり、「もう歳だから」という諦めは医学的には不要です。正しい知識に基づいた習慣さえあれば、あなたの脳は今日からでも進化を始めることができるのです。

「歩ける人」と「歩けなくなる人」の決定的な差

7000人の臨床現場で私が目にしたのは、医学的な数値は同じでも、その後の人生を自立して過ごせるかどうかに劇的な差が出るという現実でした。その差を生むのは、単なる筋肉量ではなく、脳（司令塔）から足腰（兵士）への「指令の質」です。

どれほど足腰を鍛えても、司令塔である脳が「どう動くべきか」を正しく伝えられなければ、歩行は不安定になります。逆に、脳のネットワークを活性化させておくことで、多少の筋力低下をカバーし、最期まで自分の足で歩き続けることが可能になるのです。

世界の最新エビデンスを「明日の一歩」に変える

私が「論文オタク」として収集し続けている知見から、読者の皆さんが今日から実践できるポイントを3つに凝縮しました。

●「歩く」に「考える」をプラスする

ただ漫然と歩くのではなく、計算をしたり、しりとりをしたりしながら歩く「デュアルタスク（二重課題）」は、脳の司令塔機能を劇的に高めます。

●脳の「お掃除部隊」を休ませない

ミクログリアという脳の清掃細胞を活性化させるため、質の高い睡眠と腹八分目の食事を意識してください。これが脳内のゴミ（有害タンパク質）の蓄積を防ぎます。

●「意識」して歩幅を広げる

脳からの指令をあえて強く意識することで、脳と体の連携ルートが再強化されます。

迷信や気休めではなく、科学に裏打ちされた「最短ルート」で健康寿命を延ばすこと。それこそが、最期まで自分らしく生き切るための、もっとも確実で賢明な投資となります。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。