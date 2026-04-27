◇ナ・リーグ ドジャース6―0カブス（2026年4月26日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦に「1番・DH」で出場。5―0で迎えた第4打席に6号ソロを放った。

最初の3打席は今永との日本選手対決で初回に四球、2回に右前打、5回に右翼線二塁打。2番手ミルナーと対戦した7回先頭で、初球のシンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。

打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きながら打球を見届けた後、走り出した。ベース一周の際には、前日から出塁するたびに送っていた右翼手・鈴木への合図も忘れなかった。

レギュラーシーズンでの3安打は昨年9月28日、マリナーズ戦との最終戦以来。今季はここまで打率.262、6本塁打、12打点となった。打者として出場した試合では本塁打から11試合、長打から6試合遠ざかっており、これが12試合、60打席ぶりの一発に。試合後のヒーローインタビューでは「きのう（25日）あたりから、ちょっとずつ良くなっているかなとは思う。もう少し我慢しながら改善したい」と振り返った。