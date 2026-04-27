◆米大リーグ ブルージェイズ４―２ガーディアンズ（２６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズは２７日（日本時間２８日）から、コーラ監督＆５人のコーチが電撃解任されたレッドソックスを迎えての３連戦を本拠で行う。今季１０カード目で初のア・リーグ同地区同士との対戦となる。

前夜起こったライバルチームの監督解任劇について、シュナイダー監督は「驚いた。これも仕事の一部だとは思うけれど、いいチームだと思うし、ＡＣ（コーラ監督）のことを尊敬しているので、残念だ。彼が成し遂げたことは業界の皆が認めている。それ（監督解任）が起きるのを見るのは嫌だけれど、現実は厳しい」と語った。

カナダメディアからは、「１７―１で大勝した試合の後に解任を告げ、全員をシャトルバスで移動させたやり方についてどう思うか」という質問も出た。「それぞれ、チームにはやり方がある。多分、試合前に決まっていたんだろう」と指揮官。迎える３連戦への影響を問われて「それは、特に関係ない。ただ（暫定）監督のマネジメントスタイルがよく分からないのが一番だ。才能あるチームでブルペンが強い部分には変わりはない。ただ、変化が起きるとクラブハウスの緊張感が高まる。我々はしっかり準備を整えなければいけない」と気を引き締めていた。

岡本和真内野手（２９）は２６日（同２７日）の本拠地でのガーディアンズ戦に「５番・三塁」で先発。４試合ぶりに無安打となったが、安定の守備でファインプレーを連発し、チームの連勝に貢献した。