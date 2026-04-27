◇ナ・リーグ ドジャース6−0カブス（2026年4月26日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、カブス戦に「1番・DH」で出場。7回の第4打席で12試合60打席ぶりとなる6号本塁打を放つなど、今季初の3安打と固め打ち。チームの連勝に貢献した。

5−0で迎えた7回、先頭で打席に入り、相手2番手左腕・ミルナーの初球、シンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きながら打球を見届けた。ダイヤモンドを一周する際には、前日から出塁するたびに送っていた右翼手・鈴木への合図も忘れなかった。

試合後、大谷は打撃の調子について「昨日あたりからちょっとずつ良くなってるかなとは思うので、もう少し我慢しながら改善したいなと思います」と復調の手応えを口にした。

そして、一番の違いとして「やっぱ構えが一番だなと思ってるので、それが全ての始まりですし、そこが整えばもう少しいい打席がおくれると思います」とした。

打線はこの日、7安打で6点を奪い「もっともっといい点の取り方もできると思うので、投手陣も素晴らしいですし、良い試合が今のところ多いなとは思います」とうなずいた。