「open up a can of worms」の意味は？「虫の缶を開ける」ってどういうこと！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「open up a can of worms」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「面倒で厄介な問題を表に出す」「パンドラの箱を開ける」でした！
直訳すると、「虫の缶を開ける」となります。
一度開けてしまったら厄介な面倒毎が溢れ出てくるイメージです。「パンドラの箱を開ける」と雰囲気が近いですね。
「I don’t want to talk in public about this controversial topic, as I’m afraid that will open up a can of worms.」
（この論争を呼ぶ話題について公の場で話したくはない、なぜなら厄介な面倒毎を引き起こしてしまいそうだから）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部