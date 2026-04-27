「open up a can of worms」の意味は？「虫の缶を開ける」ってどういうこと！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「面倒で厄介な問題を表に出す」「パンドラの箱を開ける」でした！

直訳すると、「虫の缶を開ける」となります。

一度開けてしまったら厄介な面倒毎が溢れ出てくるイメージです。「パンドラの箱を開ける」と雰囲気が近いですね。

「I don’t want to talk in public about this controversial topic, as I’m afraid that will open up a can of worms.」

（この論争を呼ぶ話題について公の場で話したくはない、なぜなら厄介な面倒毎を引き起こしてしまいそうだから）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。