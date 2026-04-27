元レースクイーンが胸元をゴソゴソ…。飛び出したのはまさかの開運アイテムだった。

【映像】元レースクイーン女子、胸元ゴソゴソ→“開運アイテム”登場

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。最下位からの巻き返しを狙う阿久津真央が、ゲーム中に見せたまさかの行動で視聴者の注目を集めた。

最下位の6位と苦しい阿久津。巻き返しを図りたい場面で、胸元に手をやると、おもむろにお守りを取り出した。さらにカードが配られる前、そのお守りの上で手をフリフリ。思わぬ“開運アクション”に、スタジオの空気も一変した。

これには実況のテツヤ氏もすかさず反応。「パワースポット巡りが大好きということで、神奈川の寒川神社、長野の戸隠神社のお守りを持っている」と紹介しつつ、「神頼み、ここで出るか、終盤ではないのか！？」とツッコミを入れた。

突然飛び出した開運アイテムに、周囲のプレーヤーたちも「あー！」「早くない！？」と大盛り上がり。視聴者からも「何これw」「神頼みw」「胸から出してきたw」とコメントが寄せられ、場内は和やかなムードに包まれた。

日本レースクイーン大賞を受賞した元レースクイーンで、ポーカーではWGP芸能人最強決定戦の優勝経験もある阿久津。大舞台でも物おじしない華やかさと遊び心は健在で、その一挙手一投足がしっかりと存在感を放っていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）